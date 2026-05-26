Forza Italia ha votato a favore del provvedimento sul nucleare, considerandolo una scelta strategica per aumentare l'indipendenza energetica e la competitività del paese. Il testo in discussione rientra tra gli obiettivi principali del programma di governo e della proposta del partito in materia di energia presentata alle elezioni del 2022.

Forza Italia rivendica il ritorno del nucleare nel mix energetico nazionale come scelta strategica per sicurezza, indipendenza energetica, competitività e decarbonizzazione. Onorevoli colleghi! Il provvedimento oggi in discussione rappresenta uno degli obiettivi principali del programma di Governo e in particolare di Forza Italia che ne ha fatto uno degli elementi centrali della sua proposta in materia di energia per le elezioni del 2022. di avviare un programma che consentisse nel più breve tempo possibile l’installazione di mini reattori di ultimissima generazione; di gettare le basi per l’introduzione di un programma nazionale per l’installazione di grandi reattori di quarta generazione; di puntare nel lungo periodo sui risultati della ricerca applicata nel campo della fusione nucleare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nucleare, Forza Italia vota sì, Maurizio Casasco: "Scelta strategica per indipendenza e competitività"

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