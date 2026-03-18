Referendum giustizia del 22-23 marzo 2026 la guida definitiva | come si vota e cosa cambia davvero per i magistrati

Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani si recheranno alle urne per il referendum sulla giustizia. La consultazione riguarda le modalità di voto e le modifiche che interesseranno i magistrati. Due giorni di voto in cui i cittadini potranno esprimersi su questioni legate all’ordinamento giudiziario del Paese. La consultazione si svolge sul territorio nazionale, coinvolgendo tutti gli elettori.

Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati alle urne per decidere il futuro dell’ordinamento giudiziario del Paese. Si tratta di un referendum costituzionale confermativo, una consultazione che presenta caratteristiche uniche rispetto ai referendum abrogativi a cui siamo abituati: non è previsto alcun quorum di partecipazione, il che significa che la riforma entrerà in vigore se i Sì supereranno i No, indipendentemente da quanti cittadini si presenteranno a votare. I seggi saranno aperti domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Gli elettori avranno a disposizione una singola scheda con due opzioni: approvare o respingere la legge di revisione costituzionale che modifica profondamente il sistema giudiziario italiano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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