Meloni si deve dimettere? Cosa ne pensano gli italiani | il sondaggio

Un sondaggio recente ha analizzato le opinioni degli italiani sulla possibile dimissione della leader del governo, in seguito alla vittoria del No nel referendum sulla giustizia. Il risultato del voto ha sollevato questioni riguardanti la stabilità dell’esecutivo e la stessa permanenza al potere del leader in carica. La discussione si concentra ora sulle reazioni pubbliche e sulle possibili conseguenze politiche.

Dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia, il tema politico che si impone non è solo quello degli equilibri tra partiti, ma soprattutto quello della tenuta del governo e della leadership di Giorgia Meloni. È qui che il sondaggio dell’ Istituto Noto per Porta a Porta offre una fotografia netta: la maggioranza degli italiani non chiede un passo indietro della premier, ma il dato è meno solido di quanto possa sembrare a prima vista. Il risultato referendario ha aperto una crepa, più politica che numerica, che ora attraversa il consenso. Secondo la rilevazione, il 57% degli italiani ritiene che Meloni non debba dimettersi, mentre il 29% è favorevole alle dimissioni e il 14% non prende posizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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