Nucleare Ciriani | Per un Paese più competitivo e indipendente

“Come ha detto la presidente Meloni la legge delega sull’energia nucleare è una priorità. Abbiamo rispettato i tempi, credo che già questa mattina la Camera approverà in prima lettura il testo che poi andrà in Senato. È un ritorno di un tema fondamentale per la capacità competitiva del nostro paese che ha bisogno anche del nucleare, oltre a tutte le altre fonti energetiche rinnovabili”. Così il ministro per i Rapporti con il parlamento Luca Ciriani, a margine del Sustainibility Phygital Expo a Roma. Aprire al nucleare “significa per il nostro paese allinearsi al sistemi industriali più più evoluti”, continua il ministro, parlando di “un... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Temi più discussi: Ciriani: sul nucleare inevitabilmente ci sarà un referendum; Lo spettro di un referendum spaventa il governo che si balocca col nucleare fantasma; Nucleare e referendum: quando il governo prepara il terreno culturale del voto; Fa più paura il referendum del nucleare. Ma Fontana va diritto.

Durante il Festival dell’Economia di Trento, Luca Ciriani ha dichiarato che sul ritorno del nucleare in Italia inevitabilmente si farà un referendum. Il ministro ha spiegato che il governo intende assumersi la responsabilità di indicare le strade da percorrere s x.com

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