Il leader di un partito ha affermato che un referendum sul nucleare è inevitabile. La proposta di legge elettorale potrebbe influenzare la tempistica del voto popolare. Attualmente, non ci sono date certe per lo svolgimento della consultazione. La legge proposta potrebbe richiedere ulteriori passaggi legislativi prima di poter organizzare il referendum. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa sulla data o le modalità della consultazione.

? Domande chiave Come influenzerà il referendum la nuova legge elettorale proposta?. Quando potrà effettivamente svolgersi la consultazione popolare sul nucleare?. Perché il governo punta a un premio di maggioranza del 42%?. Chi potrà bloccare i decreti attuativi entro l'anno prossimo?.? In Breve Annalisa Corrado del Pd e Angelo Bonelli di Avs criticano la strategia governativa.. Possibile raccolta firme entro il 30 settembre per referendum nella primavera 2027.. Proposta legge elettorale prevede premio di maggioranza fissato intorno al 42%.. Riferimento storico ai referendum referendari del 1987 e del 2011 sul nucleare..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nucleare, Ciriani al Festival: ‘inevitabile’ un referendum

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