Nella notte tra domenica e lunedì, un intenso nubifragio ha colpito Pistoia, provocando l'esondazione di torrenti e frane in varie aree. La protezione civile è intervenuta per gestire le conseguenze del maltempo, che ha causato danni a strutture e mobilitato le squadre di emergenza. Non sono stati segnalati feriti, ma numerose strade sono state chiuse per sicurezza e lavori di messa in sicurezza. La situazione rimane monitorata.

Pistoia, 4 giugno 2026 – Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta sulla città di Pistoia nella notte fra domenica 2 e lunedì 3 giugno, causando danni e disagi in diverse zone della città. Al mattino, con il fronte temporalesco ormai esaurito e il personale comunale mobilitato per una prima ricognizione di danni e criticità, il sindaco di Pistoia, Giovanni Capecchi, ha visitato le zone colpite dal nubifragio della notte osservando in prima persona i segni del passaggio della fortissima perturbazione. “Sono voluto venire subito in alcuni dei posti colpiti perché ci tenevo a far sentire alle famiglie colpite da quanto accaduto la vicinanza dell’amministrazione e la presa in carico di questo problema – ha detto Capecchi arrivando in via Modenese –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nubifragio nella notte a Pistoia. Torrenti esondati e frane. Protezione civile al lavoro

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