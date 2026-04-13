Maltempo in vista scatta l' allerta della Protezione civile | possibili frane e piene dei fiumi
Per martedì si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche nella zona del Forlivese, con piogge intense che potrebbero causare frane e allagamenti dei corsi d'acqua minori. La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha emesso un'allerta gialla, invitando alla prudenza e al monitoraggio delle situazioni a rischio. Le previsioni indicano un giorno caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse che richiedono attenzione.
Si annuncia un martedì perturbato sul Forlivese. La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla per frane e piene dei corsi minori. “Sono previste precipitazioni, localmente intense, anche a carattere di rovescio o breve temporale, più probabili nella seconda parte.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Maltempo, frane e piene dei fiumi: scatta l'allerta arancione per l'Appennino ParmensePer la giornata di oggi, sabato 14 febbraio, la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta meteo, che riguarda anche il Parmense.
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