Maltempo in vista scatta l' allerta della Protezione civile | possibili frane e piene dei fiumi

Per martedì si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche nella zona del Forlivese, con piogge intense che potrebbero causare frane e allagamenti dei corsi d'acqua minori. La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha emesso un'allerta gialla, invitando alla prudenza e al monitoraggio delle situazioni a rischio. Le previsioni indicano un giorno caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse che richiedono attenzione.