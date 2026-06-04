Le colline dell’Empolese Valdelsa sono diventate una meta popolare per il turismo matrimoniale, con un aumento di richieste da parte di coppie internazionali. La regione si conferma come location preferita per le nozze, attirando sposi provenienti da vari paesi. La domanda crescente segnala un trend in crescita nel settore dei matrimoni in questa zona, che si sta sviluppando come destinazione per eventi nuziali di livello internazionale.

Empolese Valdelsa, 4 giugno 2026 – Sono sempre più richieste dagli sposi di tutto il mondo. Le colline dell’Empolese Valdelsa si confermano location prediletta da chi, per giurarsi amore eterno, è disposto a volare. lontano. E adesso anche Certaldo rilancia con decisione sul turismo matrimoniale, puntando sul fascino del borgo medievale e su una rete di servizi dedicati. L’amministrazione comunale ha infatti annunciato la ripartenza ufficiale del progetto dedicato al wedding tourism, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della patria del Boccaccio tra le destinazioni toscane più attrattive per i matrimoni civili e simbolici. Nasce così “Certaldo, matrimoni nel borgo”, iniziativa che punta a trasformare il settore in un motore di sviluppo economico e promozione territoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Nozze nel borgo, progetto vincente”. L’Empolese Valdelsa scommette sul turismo matrimoniale

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