Coppa Amatori dell’Uisp Empolese Valdelsa La finale sarà Polisportiva Certaldo-Spicchiese

La finale della Coppa Amatori dell’Uisp Empolese Valdelsa si giocherà tra la Polisportiva Certaldo e la Spicchiese. La Polisportiva Certaldo milita in Serie A2, mentre la Spicchiese si trova in A3. La competizione riguarda le squadre amatoriali del campionato Uisp della regione. La partita si svolgerà nelle prossime settimane, con i tifosi pronti a sostenere le rispettive formazioni.

Saranno Polisportiva Certaldo (di Serie A2) e Spicchiese (A3) a contendersi la Coppa Amatori 2025-’26 del campionato Uisp Empoli Valdelsa. L’appuntamento è per sabato prossimo 9 maggio alle 15.30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena. I valdelsani si sono sbarazzati in semifinale della YBPD United con un eloquente 3-0, indirizzando l’incontro a metà primo tempo grazie ad un tocco sotto misura di Scotto. Lo stesso attaccante ha poi raddoppiato in avvio di ripresa insaccando un cross rasoterra proveniente dalla destra, mentre una decina di minuti più tardi ci ha pensato Aiello a chiudere il conto al termine di una bella azione manovrata. Nell’altra semifinale, invece, la Spicchiese ha avuto la meglio del Lamporecchio per 4-3 ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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