Nel territorio dell’Empolese, è stato avviato il progetto Pre…Gio, che promuove la vaccinazione anti-Hpv e i Pap-test tra le giovani donne. L’iniziativa mira a facilitare l’accesso a strumenti di prevenzione per la tutela della salute femminile. La campagna coinvolge strutture sanitarie locali e si rivolge a donne in età giovane, con l’obiettivo di aumentare le coperture vaccinali e di screening.

EMPOLI – La vaccinazione anti-Hpv e Pap-test arrivano nell’Empolese con il progetto Pre.Gio, iniziativa dedicata alla prevenzione nelle giovani donne che punta a facilitare l’accesso a strumenti fondamentali per la tutela della salute femminile. Dopo le esperienze avviate nelle aree di Prato e Pistoia, il progetto si estende anche sul territorio empolese con due giornate in programma nel mese di giugno. L’iniziativa è rivolta alle donne tra i 25 anni e i 30 anni non compiuti, che potranno accedere gratuitamente a un percorso integrato che unisce due interventi considerati centrali nella prevenzione del tumore del collo dell’utero: il vaccino contro il Papilloma virus umano e l’esecuzione del Pap-test. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Vaccinazione anti-Hpv e Pap-test, il progetto Pre…Gio arriva nell’Empolese

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