Novara una serata dedicata alla grande canzone d' autore italiana con i Papaveri Rossi

Sabato 6 giugno, alle 21, l'auditorium di ViaoxiliaquattrO ospita un evento da non perdere.Una serata speciale dedicata alla grande canzone d'autore italiana: sul palco si esibiranno i Papaveri Rossi, con il loro spettacolo "Viaggio nella canzone d'autore". Un percorso intenso tra i capolavori di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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