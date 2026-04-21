Tra Swing e Canzone d’autore | un viaggio nella grande musica italiana al teatro Tosti di Ortona

Al teatro Tosti di Ortona si è tenuto uno spettacolo intitolato “Tra Swing e Canzone d’autore”, che ha ripercorso la musica italiana degli anni Cinquanta e Sessanta. L’evento ha reso omaggio al jazz e alla canzone d’autore di quel periodo, uno dei più intensi e significativi nella storia musicale del paese. La serata ha visto l’esibizione di artisti che hanno interpretato brani rappresentativi di quegli anni.

Si intitola “Tra Swing e Canzone d’autore” il viaggio nella grande musica italiana tra gli anni ’50 e ’60, che rende omaggio al Jazz e alla canzone d’autore in uno dei periodi più ricchi della nostra storia musicale.Protagonista è Stefano Maria Pardo, pianoforte e voce, nonché arrangiatore, che.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Crossroads presenta “Paris Lullaby”: un viaggio nella canzone francese tra swing e poesiaL’edizione 2026 di "Crossroads" muove i suoi primi passi nella provincia di Ravenna. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Ortona: l’Orchestra Small Band tra swing e canzone d’autore; Elena Andreoli tra swing, jazz e nuove contaminazioni live - POP; Da Paolo Conte a Buscaglione, viaggio swing con Il Boom; Mmerecano swing al Pasquino Art Center di Trastevere. Ortona: l’Orchestra Small Band tra swing e canzone d’autoreUn viaggio nella grande musica italiana degli anni ’50 e ’60: domenica al Teatro Tosti di Ortona il concerto Tra Swing e Canzone d’autore ... rete8.it Concerti e progetti internazionali per la vocalist jazz italiana: un percorso tra swing, chanson e collaborazioni artistiche in Europa. facebook