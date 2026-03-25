Il Piacenza Jazz Fest si svolge in vari luoghi del territorio e prevede un evento sabato 28 marzo al Teatro Sociale di Stradella, realizzato in collaborazione con la Fondazione Tetracordo. Durante la serata, il festival presenta un incontro tra la musica jazz e la canzone d’autore italiana, con la partecipazione di un duo composto da un chitarrista e un pianista.

Il concerto si sviluppa come un racconto sonoro fatto di memoria, poesia e libertà improvvisativa. Pianoforte e fisarmonica dialogano in uno spazio musicale in continuo movimento: le melodie più amate della tradizione italiana emergono come presenze evocate, riconoscibili ma allo stesso tempo trasformate dall’ascolto reciproco e dalla creatività dei due interpreti. Ne nasce una narrazione musicale che procede per intuizioni e suggestioni, in cui ogni brano può cambiare direzione e prendere forma nuova davanti al pubblico. La presenza di Luciano Biondini assume un significato particolare proprio a Stradella, città che da oltre un secolo mantiene un legame profondo con la storia della fisarmonica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Il Piacenza jazz fest incontra la grande canzone d’autore italiana grazie al duo Rea - Biondini

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