Il Molise si trova al centro di un dibattito che riguarda il futuro politico del paese, con la città di Campobasso che si prepara a prendere decisioni importanti. In questa regione si sta sviluppando il progetto NOVA · Parola all’Italia, un’iniziativa che coinvolge attivamente i cittadini nella definizione del programma della coalizione progressista. La discussione si concentra sulla partecipazione popolare e sulle scelte politiche che potrebbero influenzare il panorama nazionale.

Il Molise si prepara a diventare un nodo centrale nel dibattito nazionale attraverso il progetto NOVA · Parola all’Italia, un’iniziativa che mira a coinvolgere la cittadinanza nella stesura del programma della coalizione progressista. A seguito di un recente incontro formativo tenutosi a Roma, gli attivisti del M5S della regione sono pronti a gestire le attività locali previste per il 16 e il 17 maggio a Campobasso, dove saranno aperti spazi di confronto accessibili a chiunque desideri contribuire alla definizione delle priorità governative. La missione dei team selezionati tra Roma e il territorio molisano. Il percorso partecipativo ha vissuto una tappa fondamentale proprio ieri nella Capitale, con lo svolgimento di un appuntamento dedicato alla formazione dei delegati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise al centro del dibattito: Campobasso decide il futuro del governo

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