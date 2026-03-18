Il 19 marzo alle 15 si terrà a Roma un dibattito sulla sicurezza informatica e sull’intelligenza artificiale nel settore sanitario. Durante l’incontro verranno affrontati temi come le nuove tecnologie e le misure di protezione dei dati sensibili. Partecipano esperti e rappresentanti delle istituzioni che discuteranno delle sfide legate all’innovazione digitale in ambito sanitario.

Il dibattito sulla sicurezza informatica e l’intelligenza artificiale nel settore sanitario si sposta giovedì 19 marzo alle 15.30 nella Sala Koch di Palazzo Madama a Roma, dove istituzioni e imprese affronteranno le sfide etiche e tecnologiche. L’iniziativa, promossa da Confassociazioni Digital insieme alla Società italiana intelligenza artificiale in medicina e Confassociazioni, mira a trasformare il sistema sanitario rendendolo più efficiente e sicuro per i cittadini. La necessità di questo confronto nasce dalla realtà demografica ed economica italiana: risorse limitate, una domanda di salute crescente e un invecchiamento della popolazione che richiede soluzioni concrete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità: IA e sicurezza al centro del dibattito a Roma

Articoli correlati

Pini di Roma: sicurezza urbana al centro del dibattito, tra analisi tecniche e nuove valutazioni sul rischio crollo.Pini di Roma al bivio: tra sicurezza, polemiche scientifiche e scelte dell’amministrazione Roma si trova al centro di un acceso dibattito sulla...

Ravenna: Sanità e rimpatri al centro del dibattito. Sindaco e governatore contestano Salvini sull’indagine ai medici.Ravenna, scontro sulla sanità e i rimpatri: il sindaco e il governatore contestano Salvini Ravenna, Emilia-Romagna – Una forte reazione congiunta del...

Riforma della Giustizia: Il sorteggio del CSM e il Giusto Processo - ORA Piemonte

Una raccolta di contenuti su Sanità IA e sicurezza al centro del...

Temi più discussi: IA in sanità: regole, responsabilità e tutela dei pazienti; Intelligenza Artificiale e salute; Intelligenza artificiale nella sanità: SAP e Fresenius accelerano la trasformazione digitale dell'assistenza sanitaria digitale; L’Ai entra in corsia: il confronto tra ChatGPT, Claude e Copilot nella sanità.

Sicurezza dei sanitari, Ferrara e Pilia: «Serve uno scudo costruito coi lavoratori»Sull’episodio di violenza che domenica scorsa ha interessato tre infermieri, due operatrici sanitarie e un paziente, vittime di un'aggressione con spray ... redacon.it

IA in sanità: regole, responsabilità e tutela dei pazientiIA in sanità tra AI Act, GDPR e MDR: le raccomandazioni HAS-CNIL per una governance responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale nei percorsi di cura. agendadigitale.eu

Il ministro della Sanità britannico ha definito «senza precedenti» il focolaio nella contea del Kent – Le indagini hanno individuato in un locale il possibile punto di esposizione comune - facebook.com facebook

Parlano della sanità del #Trentino ero convinto fosse una eccellenza invece super deluso, oggi poi…..imbarazzante a dir poco….ma domani vado alla carica…..allucinate……dovete solo vergognarvi….. #babbo in che mani siamo…. #fuckcancer x.com