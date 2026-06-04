Novara albero crolla in strada all' incrocio | rallentamenti in zona largo San Lorenzo

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno, un albero è caduto su una strada all'incrocio tra largo San Lorenzo, corso Cavallotti e Baluardo La Marmora a Novara. La caduta ha provocato rallentamenti alla circolazione nella zona. Non si sono registrati feriti o danni a persone o veicoli. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per rimuovere i rami e mettere in sicurezza l’area.

Albero caduto in strada a Novara. É successo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno, quando una pianta è crollata su parte della carreggiata all'altezza dell'incrocio tra largo San Lorenzo, corso Cavallotti e Baluardo La Marmora.Secondo le prime informazioni, non sarebbero rimaste. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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