Terrore a San Lorenzo crolla un albero su via Tiburtina | come stanno le persone colpite

Nel primo pomeriggio di oggi a Roma, un albero è caduto improvvisamente su via Tiburtina, all'altezza di via dei Latini. Il crollo ha investito due pedoni e coinvolto alcuni veicoli in transito e in sosta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono ancora stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone colpite.

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi a Roma, dove un albero è improvvisamente crollato sulla carreggiata di via Tiburtina, all'altezza di via dei Latini, travolgendo due pedoni e coinvolgendo diverse vetture in transito e in sosta. Un crollo improvviso si è verificato intorno alle ore 14.40, in prossimità del civico 56 della trafficata arteria urbana. Il bilancio è di due persone rimaste ferite, fortunatamente in modo lieve, e cinque automobili danneggiate dall'impatto con il tronco e i rami caduti. Immediato l'intervento dei soccorsi dopo la chiamata al numero unico delle emergenze. Sul posto sono giunte quattro squadre dei vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dell'area. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Terrore a San Lorenzo, crolla un albero su via Tiburtina: come stanno le persone colpite Articoli correlati Leggi anche: Roma, crolla un albero su via Tiburtina a San Lorenzo: due feriti Leggi anche: Albero crolla su un'auto in transito in via San Martino e sfonda il parabrezza: quattro persone in ospedale Altri aggiornamenti su San Lorenzo Argomenti discussi: Tentato omicidio a Roma: sequestrato nella roulotte, torturato e violentato dall'ex compagno; Mamma e figlio accoltellati dal vicino: terrore in un condominio.