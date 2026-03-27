Roma crolla un albero su via Tiburtina a San Lorenzo | due feriti

Un albero è crollato questa mattina su via Tiburtina, provocando il ferimento di due persone e danneggiando cinque auto. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Albero crolla su via Tiburtina: due feriti lievi e cinque auto danneggiate. Strada chiusa per consentire la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Maltempo Roma, grosso albero crolla vicino al Colosseo, si temono feriti Leggi anche: Albero crolla nel cuore di Roma, feriti tre passanti a via dei Fori Imperiali Tutti gli aggiornamenti su San Lorenzo Temi più discussi: Paura a Montesacro, albero crolla e distrugge un'auto. Colpite anche altre vetture; Albero crolla al Lido, tragedia sfiorata: la robinia è caduta verso il canale e in piena notte, ma adesso è allarme; Litiga con la moglie e distrugge la vetrina di un ristorante, un passante interviene per calmarlo ma lui gli stacca un dito a morsi:... Roma, crolla un pino in via dei Fori Imperiali: tre feriti tra i passantiLo schianto verso le tredici, nel cuore della capitale. Un albero è caduto in via dei Fori Imperiali, all'altezza di San Pietro in carcere. Un'area gremita di turisti. Tre passanti sono stati colpiti ... rainews.it Roma, crolla un altro pino ai Fori Imperiali: tre persone ferite. È il terzo albero caduto in poche settimaneAncora una volta la roulette russa è andata a vuoto. Ma ieri ci è mancato davvero poco. Una ragazza del Nord Italia in vacanza a Roma e due uomini, un cittadino rumeno e uno bengalese, possono ... roma.corriere.it CERIGNOLA, FURTI E DEGRADO AL CASINO SAN LORENZO: “Cuore spezzato”, ma in centinaia lo riscoprono con il FAI - facebook.com facebook