Divampa l’incendio all’alba | auto rubate e date alle fiamme nel basso Salento

All'alba, intorno alle 6:30, un incendio ha interessato auto rubate nel Comune di Collepasso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Maglie. Le vetture sono state date alle fiamme in un episodio che si è verificato nel basso Salento. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali sospetti o cause dell'incendio.

COLLEPASSO – Fuoco all’alba: bruciano auto risultate rubate. Intorno alle 6 e mezzo, si è verificato un grave episodio di cronaca nel Comune di Collepasso, dove una squadra del comando provinciale dei cigili del fuoco di Lecce, proveniente dal distaccamento di Maglie, è dovuta intervenire. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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