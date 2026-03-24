Bari fiamme all' alba nel quartiere Sant' Anna | evacuato condominio in via Conenna

Risveglio di terrore per i residenti del quartiere Sant’Anna a Bari. Erano da poco passate le 06:00 di questa mattina quando un incendio di vaste proporzioni è divampato in un edificio di via Mimmo Conenna, scatenando il panico tra le famiglie che in quel momento stavano ancora dormendo. Le fiamme, originate per cause ancora in corso di accertamento, sono partite dal piano terra della struttura. In pochi minuti, una densa colonna di fumo nero ha avvolto i piani superiori, lambendo pericolosamente i balconi delle abitazioni soprastanti e rendendo l'aria irrespirabile. L’intervento dei Vigili del Fuoco L’allarme è scattato immediatamente, attivando la centrale operativa del Co. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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