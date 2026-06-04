Notte Bianca alla Biblioteca di Sesto Fiorentino
Durante la Notte Bianca alla biblioteca di Sesto Fiorentino si sono svolti diversi eventi tra cui un laboratorio per giovani stregoni, una maratona cinematografica, una silent disco e sessioni di osservazione astronomica. L'iniziativa ha coinvolto il pubblico con attività varie, dal divertimento serale alle attività culturali e scientifiche. La manifestazione si è prolungata fino a tarda notte, offrendo momenti di svago e apprendimento per tutte le età.
Dall’Accademia per giovani Stregoni alla maratona cinematografica, dalla silent disco alle osservazioni astronomiche. E poi spettacoli teatrali, giocoleria, concerti, giochi di ruolo, laboratori, iniziative per bambini e molto altro per la Notte Bianca della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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