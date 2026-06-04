Notizia in breve

Durante la Notte Bianca alla biblioteca di Sesto Fiorentino si sono svolti diversi eventi tra cui un laboratorio per giovani stregoni, una maratona cinematografica, una silent disco e sessioni di osservazione astronomica. L'iniziativa ha coinvolto il pubblico con attività varie, dal divertimento serale alle attività culturali e scientifiche. La manifestazione si è prolungata fino a tarda notte, offrendo momenti di svago e apprendimento per tutte le età.