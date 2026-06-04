Notte Bianca alla Biblioteca di Sesto Fiorentino

Da firenzetoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la Notte Bianca alla biblioteca di Sesto Fiorentino si sono svolti diversi eventi tra cui un laboratorio per giovani stregoni, una maratona cinematografica, una silent disco e sessioni di osservazione astronomica. L'iniziativa ha coinvolto il pubblico con attività varie, dal divertimento serale alle attività culturali e scientifiche. La manifestazione si è prolungata fino a tarda notte, offrendo momenti di svago e apprendimento per tutte le età.

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Dall’Accademia per giovani Stregoni alla maratona cinematografica, dalla silent disco alle osservazioni astronomiche. E poi spettacoli teatrali, giocoleria, concerti, giochi di ruolo, laboratori, iniziative per bambini e molto altro per la Notte Bianca della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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