Notte bianca a Carate Brianza

Notizia in breve

Nella notte tra il sabato e la domenica, a Carate Brianza si svolge la Notte bianca. L’evento coinvolge attività sportive, negozi e momenti di intrattenimento. Le strade del centro si riempiono di persone che partecipano a spettacoli, promozioni e iniziative aperte fino a tarda sera. La manifestazione si ripete annualmente, attirando residenti e visitatori per celebrare l’estate con diverse attività. La partecipazione è libera e gratuita.