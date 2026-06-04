Notte bianca a Carate Brianza
Nella notte tra il sabato e la domenica, a Carate Brianza si svolge la Notte bianca. L’evento coinvolge attività sportive, negozi e momenti di intrattenimento. Le strade del centro si riempiono di persone che partecipano a spettacoli, promozioni e iniziative aperte fino a tarda sera. La manifestazione si ripete annualmente, attirando residenti e visitatori per celebrare l’estate con diverse attività. La partecipazione è libera e gratuita.
Torna la per festeggiare l'estate e dove protagonisti saranno lo sport, il commercio e il divertimento. L'appuntamento è per sabato 6 giugno. Bancarelle, musica, buon cibo e attività ricreative organizzate dai commercianti e dalle associazioni sportive del territorio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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