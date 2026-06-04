Notizie false sui giornali Il caso Minetti è chiuso
Il caso Minetti si è concluso con un nulla di fatto. Le indagini hanno stabilito che le notizie pubblicate sui giornali, da cui è scaturito il procedimento, non corrispondono alla realtà. I fatti riportati nei reportage sono stati giudicati falsi e infondati. Le autorità hanno confermato che non ci sono elementi per procedere ulteriormente. La vicenda si è chiusa senza conseguenze legali o azioni giudiziarie contro le parti coinvolte.
«Dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il presente supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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Minetti, ‘notizie false su di me’. Diffida a ‘Il Fatto quotidiano’Un rappresentante legale ha diffidato un quotidiano online, definendo false alcune notizie pubblicate sul suo conto.
Argomenti più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 giugno: la rassegna stampa; TSM, Nicolai Il percorso autorizzativo continua e non lascia spazio a notizie false; Redazione affacciata su strada. Museo, iniziative e creazioni d’arte: Vi racconto la vita da cronista; Si può diffamare un'azienda o un'associazione?.
Figurati se poteva mancare.... ansa.it/sito/notizie/t…. Poi vanno a vedere in casa d'altri e i giornali di Angelucci si affrettano a chiamare in causa il #M5S e altri. Che paese ..... x.com