Minetti ‘notizie false su di me’ Diffida a ‘Il Fatto quotidiano’
Un rappresentante legale ha diffidato un quotidiano online, definendo false alcune notizie pubblicate sul suo conto. La persona coinvolta ha affermato che le informazioni diffuse sono prive di fondamento e danneggiano gravemente la sua reputazione. La comunicazione è stata inviata mediante una diffida ufficiale, chiarendo che si tratta di notizie inesatte. Non sono state fornite altre precisazioni in merito ai contenuti specifici delle notizie contestate.
Nicole Minetti ha anche dato mandato ai propri avvocati di “procedere con le opportune azioni legali nei confronti dei giornalisti e della testata giornalistica coinvolta, nelle sedi competenti”. Grazia a un ex scafista? Errore incomprensibile. Lo Stato non può essere il Babbo Natale dei criminali Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Le occupano casa, ferisce l’abusivo e va in carcere. Ma l’immobile resta occupato .🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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