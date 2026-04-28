Minetti ‘notizie false su di me’ Diffida a ‘Il Fatto quotidiano’

Un rappresentante legale ha diffidato un quotidiano online, definendo false alcune notizie pubblicate sul suo conto. La persona coinvolta ha affermato che le informazioni diffuse sono prive di fondamento e danneggiano gravemente la sua reputazione. La comunicazione è stata inviata mediante una diffida ufficiale, chiarendo che si tratta di notizie inesatte. Non sono state fornite altre precisazioni in merito ai contenuti specifici delle notizie contestate.