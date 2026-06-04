Nonostante l' assenza di Sinner e Musetti

A Parigi, il torneo dello Slam sta proseguendo senza la presenza di Sinner e Musetti. Nonostante le assenze di questi giocatori italiani, il torneo si sta rivelando un evento con molte prestazioni italiane. Il cielo sopra la capitale francese è sereno e il torneo continua con successo. La partecipazione italiana si mantiene alta, anche senza alcuni dei nomi più noti. La competizione prosegue con diversi match e atleti italiani ancora in corsa.

I l cielo è azzurro sopra Parigi. Nonostante assenze illustri, il torneo del Grande Slam francese si sta rivelando un affare tutto italiano. Al Roland Garros 2026, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, infatti, si sono affermati come gli inaspettati protagonisti. Anche dal punto di vista stilistico. Il mondo del tennis è pronto per lo stile di Naomi Osaka? X In mancanza dei borsoni Gucci di Jannik Sinner e delle giacche intrecciate di Bottega Veneta sfoggiate da Lorenzo Musetti, i due campioni Gen Z hanno detto la loro. Conquistando la semifinale del prestigioso appuntamento parigino a suon di canotte bicolori, T-shirt stampate e accessori inaspettati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Non è che Sinner e Alcaraz sono un po' troppo amici

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