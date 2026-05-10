Nel torneo degli Internazionali di Roma, Lorenzo Musetti ha vinto contro Francisco Cerundolo, numero 27 del ranking ATP, con un punteggio che ha concluso in due set. Nonostante abbia accusato crampi durante il match, Musetti ha portato a termine la partita e si è qualificato per gli ottavi di finale. La sfida si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che si prepara ora alla prossima fase del torneo.

Il tennista azzurro, che agli ottavi affronterà il norvegese Casper Ruud, si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 (7), 6-4 in due ore e 14' di gioco. “Ho sofferto sin dall’inizio, sapevo che lui gioca bene su questa superficie. Ho finito che non ero al 100% sul piano fisico ma ora penso solo a riposare e a prepararmi per il prossimo match”. Così Lorenzo Musetti dopo il successo ottenuto nel terzo turno degli Internazionali d’Italia contro Francisco Cerundolo. “Ho sentito un inizio di crampi, da più parti – ha aggiunto in merito al problema alla coscia sinistra – Ma ora posso riposare”. L’azzurro tornerà in campo dopodomani contro il norvegese Casper Ruud, in palio un posto ai quarti di finale.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Internazionali di Roma: Musetti batte Cerundolo (nonostante i crampi) e va agli ottavi

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