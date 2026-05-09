Durante il torneo di Roma, il tennista italiano ha ottenuto una vittoria convincente contro un avversario di livello, nonostante abbia avvertito un fastidio fisico durante l'incontro. La sua capacità di mantenere la concentrazione e continuare a giocare ha permesso di conquistare il risultato senza cedere, anche se la mancanza di partite preparatorie potrebbe aver influenzato le sue prestazioni rispetto ai rivali più allenati.

? Punti chiave Come ha gestito Musetti il fastidio fisico durante il match?. Perché la mancanza di partite giocate penalizza l'azzurro rispetto ai rivali?. Chi ha indicato Musetti come unico vero favorito per il titolo?. Come influirà la sfida con Cerundolo sul percorso del tennista?.? In Breve Musetti sconfiggerà Facundo Cerundolo nel prossimo turno del torneo di Roma.. L'azzurro ha citato Jannik Sinner e Alexander Zverev come favoriti del tabellone.. Musetti ha analizzato l'eliminazione di Novak Djokovic legandola a problemi fisici.. Il numero 2 d'Italia ha gestito un fastidio fisico con fasciatura preventiva.. Lorenzo Musetti ha conquistato il primo turno degli Internazionali BNL d’Italia a Roma sconfiggendo Giovanni Mpetshi Perricard in due set, segnando un passo fondamentale per la propria stabilità agonistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musetti domina a Roma: vittoria netta nonostante il fastidio fisico

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