Non volevo finisse così | Berrettini si arrende Arnaldi e Cobolli sognano la finale
Matteo Berrettini si è ritirato dal torneo, dichiarando di essere stanco di ritirarsi. La sua espressione era affranta e lo sguardo perso nel vuoto. Nel frattempo, Arnaldi e Cobolli continuano a competere per la finale, con entrambi ancora in corsa. La partita di Berrettini si è conclusa prima del previsto, senza che riuscisse a completare il match. La sua decisione ha interrotto la sua presenza nel torneo.
“Sono stanco di ritirarmi”, dice Matteo Berrettini. L’aria è affranta, lo sguardo comprensibilmente perso nel vuoto. Come a dire, questa volta no, non me lo meritavo. “Non volevo che il. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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