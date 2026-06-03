Durante i quarti di finale dello Slam sulla terra rossa di Parigi, Matteo Berrettini si è ritirato a causa di un infortunio, mentre stava perdendo contro Matteo Arnaldi, che aveva vinto il primo set 7-5 e conduceva 5-2 nel secondo. La partita si è interrotta prima che si completasse il match. Venerdì, Arnaldi affronterà Flavio Cobolli per un posto in semifinale.

La sfortuna si accanisce su Matteo Berrettini che si porta dietro la croce dell’ennesimo infortunio, ai quarti di finale dello Slam sulla terra rossa di Parigi: Matteo Arnaldi vince la sfida 7-5, 5-2 prima che l’amico-avversario romano è costretto a fermarsi per un infortunio. Si tratta della prima semifinale slam per il tennista ligure che venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli per un posto nella finale del Roland Garros. Le parole di Arnaldi. “Abbiamo giocato entrambi tanto, è normale essere non al meglio ma non si può augurare a nessuno di finire così. Ha giocato un torneo straordinario, gli auguro di tornare presto e competitivo sull’erba”, spiega Arnaldi al termine della gara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Arnaldi vince un derby amaro: Berrettini si ritira per un infortunio fisico, venerdì la sfida a Flavio Cobolli per un posto in finale

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Impresa di Flavio Cobolli al Roland Garros, l’azzurro conquista la semifinale con una vittoria di carattere sul canadese Félix Auger-Aliassime, fresco numero 4 del mondo. Il tennista fiorentino vince una battaglia durata 4 set e iniziata in sordina. Il punteggio fin x.com

Arnaldi vince un derby amaro: Berrettini si ritira per un infortunio fisico, venerdì la sfida a Flavio Cobolli per un posto in finaleAvanti di un set e 5-2 nel secondo, la vittoria va ad Arnaldi ma Berrettini è costretto a fermarsi per l’ennesimo infortunio ... ilgiornale.it

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