Felix Auger-Aliassime ha detto di essere deluso dopo aver perso contro Flavio Cobolli nei quarti di finale del Roland Garros. L’africano-canadese ha dichiarato di non essere il giocatore che vorrebbe essere, evidenziando la frustrazione per l’esito della partita. La sconfitta ha concluso la sua corsa nel torneo sulla terra battuta francese.

Dopo la sconfitta nei quarti di finale del Roland Garros contro Flavio Cobolli, Felix Auger-Aliassime si presenta in conferenza stampa visibilmente deluso. Il canadese, che era avanti di un set e di un break prima della rimonta dell’azzurro, ammette di sentirsi "distrutto" e analizza con grande sincerità il proprio momento. Auger-Aliassime si mostra molto autocritico, spiegando di non sentirsi ancora il giocatore che vorrebbe essere e confessando la frustrazione per una stagione che, a suo giudizio, non gli ha portato i progressi sperati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - "Non sono il giocatore che vorrei essere": Aliassime distrutto dopo il ko con Cobolli

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