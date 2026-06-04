Felix Auger-Aliassime aveva un vantaggio di un set e di un break nei quarti di finale del Roland Garros 2026, ma ha perso in quattro set contro Flavio Cobolli. Dopo l'incontro, il tennista ha dichiarato di non sentirsi all'altezza e di non essere il giocatore che vorrebbe essere. La partita si è conclusa con la vittoria di Cobolli, che ha avanzato alle semifinali del torneo.

Felix Auger-Aliassime, in vantaggio di un set e di un break, cede in quattro set nei quarti di finale del Roland Garros 2026 contro Flavio Cobolli. il tennista canadese, pur avendo conquistato il numero 4 del ranking ATP, è apparso devastato in conferenza stampa e si è mostrato molto autocritico. Il commento della partita e la delusione per la sconfitta: “ Oggi sono un po’ devastato. È difficile. Di solito gestisco bene le sconfitte, ma ora sento di non essere il giocatore che vorrei essere. In occasioni come queste, bisogna essere un buon tennista, e oggi non lo sono stato. Se guardo alla stagione, non sono progredito come avrei voluto. Credo di stare diventando meno paziente con l’età “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’amarezza di Auger-Aliassime: “Io non all’altezza: non sono il giocatore che vorrei essere”

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