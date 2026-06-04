Milano inchiesta spazi commerciali in Galleria Sala | Farò riflessioni politiche

Da ilgiorno.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, un'inchiesta riguarda la concessione di alcuni grandi spazi pubblicitari in una delle gallerie più celebri e frequentate della città. La questione si concentra sulle modalità di assegnazione e gestione di questi spazi, situati in un punto di grande passaggio e visibilità. Il sindaco ha dichiarato che prenderà in considerazione eventuali riflessioni politiche in merito alla questione.

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Sotto la lente la concessione di alcuni grandi spazi pubblicitari nel luogo iconico e di maggiore visibilità della città. Tre funzionari del Comune indagati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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