A Milano, un'inchiesta riguarda la concessione di alcuni grandi spazi pubblicitari in una delle gallerie più celebri e frequentate della città. La questione si concentra sulle modalità di assegnazione e gestione di questi spazi, situati in un punto di grande passaggio e visibilità. Il sindaco ha dichiarato che prenderà in considerazione eventuali riflessioni politiche in merito alla questione.

Sotto la lente la concessione di alcuni grandi spazi pubblicitari nel luogo iconico e di maggiore visibilità della città. Tre funzionari del Comune indagati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano, inchiesta spazi commerciali in Galleria. Sala: "Farò riflessioni politiche"

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