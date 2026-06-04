Non solo Palestra | cosa serve all' Inter per essere al top anche in Champions

L'Inter punta a migliorare le prestazioni in Champions League, dopo l'eliminazione ai playoff contro il Bodo Glimt nella scorsa stagione. La squadra intende rafforzare il reparto offensivo e migliorare la fase difensiva, oltre a ottimizzare la preparazione fisica e tattica. La società sta valutando anche interventi sul mercato per integrare il gruppo e aumentare la competitività in Europa. La squadra si prepara con l’obiettivo di superare le fasi eliminatorie e ottenere risultati più consistenti.

Qualcuno se lo sta già chiedendo da un po’. Soprattutto dopo gli ultimi movimenti: fuori Dumfries, diretto a Madrid, e riflettori puntati forte su Palestra, il grande obiettivo dell’estate interista. Da qui, qualche domanda: che tipo di innesti dovrà fare l’Inter per essere più competitiva in Europa rispetto alla stagione scorsa? Che giocatori servono? Quali investimenti vanno fatti? Perché il pensiero è uno: fatti scudetto e Coppa Italia, bisognerebbe fare la Champions. E l’Inter sta ragionando su questo: un vice Dumfries, almeno due difensori, un centrocampista. Almeno per alzare il livello di competitività europeo. L'Inter ha centrato due finali di Champions grazie a un ciclo storico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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