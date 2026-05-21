Palestra può essere la soluzione perfetta per l’inter | il jolly che risolve due problemi in un colpo solo

Un giovane giocatore, attualmente in forza al Cagliari, si sta facendo notare come possibile soluzione per le fasce di un team. Il suo ruolo principale prevede un’ampia copertura laterale, e si valuta come un elemento in grado di contribuire sia in fase offensiva che difensiva. La sua presenza potrebbe offrire una risposta immediata alle esigenze della squadra, considerando le caratteristiche tecniche e tattiche che possiede. La società sta monitorando attentamente la sua evoluzione e il suo impatto sul campo.

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di Alberto Petrosilli Chivu vuole un esterno totale: il giovane Palestra del Cagliari può diventare una pedina chiave sulle due fasce. Ecco perchè. L’Inter del futuro potrebbe passare anche dalla crescita di Giovanni Palestra. Non solo come giovane da valorizzare, ma come vera arma tattica capace di dare equilibrio e profondità alla rosa di Cristian Chivu. LEGGI ANCHE. le ultime di calciomercato Inter La sensazione è che l’Inter stia ragionando su Palestra in maniera molto precisa: non semplicemente un’alternativa sulle corsie, ma un giocatore in grado di coprire sia la fascia destra che quella sinistra. Ed è proprio questa doppia funzione che potrebbe renderlo estremamente prezioso nella costruzione della nuova squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Palestra può essere la soluzione perfetta per l’inter: il jolly che risolve due problemi in un colpo solo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Perché ai bambini piacciono le streghe Forse perché fanno paura… nel posto giusto Sullo stesso argomento Leggi anche: Perché Gimenez può essere la soluzione ai problemi di Allegri: il Milan lo aspetta L'Inter vola? Dirige Sucic, il jolly che segna solo gol belliNel corso della sua prima stagione nerazzurra, Petar Sucic ha interpretato tanti ruoli diversi: il protagonista, la comparsa, il gregario, la mezzala. Mi spiace dirlo perché fisicamente non sta bene, ma Embid non può stare in campo. Difensivamente Phila è in 4. Deve fare 60 punti per essere giustificabile x.com Eventi della palestra di arrampicata reddit L'Atalanta non ha voluto ceduto Palestra, ma può essere la prossima grande plusvalenzaMarco Palestra con l'Under 21 ha dimostrato, se ci fosse ancora bisogno, di essere fuori categoria. Nella partita dove Francesco Camarda si sblocca e diventa il più giovane marcatore di sempre degli ... tuttomercatoweb.com Gymtimidation, come superare la vergogna di andare in palestraPer molti, la palestra rappresenta un luogo di benessere e miglioramento fisico. Eppure, non è raro che le prime esperienze siano accompagnate da un senso di disagio, paura di essere giudicati o ... donnamoderna.com