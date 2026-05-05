Inter ora una squadra da Champions | pronto un mercato al top E se parte Bastoni

L'Inter si prepara a rafforzare la squadra per la prossima Champions League, con un mercato che potrebbe portare acquisti di alto livello. La proprietà nerazzurra sta già pianificando le mosse, mentre si discute anche della possibile cessione di un difensore che ha ricevuto offerte da altri club. Le trattative sono in corso e si aspettano sviluppi nelle prossime settimane.

C’è un’Inter che è stata capace di vincere dominando, ce n’è un’altra che vuole nascere cambiando. Sono le due facce della luna, tra passato e futuro, nelle quali Cristian Chivu si specchia per imprimere il proprio marchio sulla rifondazione. Il primo anno è stato transizione intelligente e remunerativa, da adesso è opportuno intervenire con aggiustamenti profondi per non rimpiangere la paura di osare. L’occasione viene dalla fila di vecchi pilastri che si sono consumati nel tempo e verranno sostituiti: Sommer, Darmian, Acerbi, De Vrij e Mkhitaryan sono tutti in scadenza di contratto e, salvo ripensamenti dell’Inter, concluderanno a maggio la loro esperienza professionale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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