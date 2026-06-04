Non solo i bar Cavalletti anche le case private avevano allacci abusivi Tutti i dettagli del metodo Delle Fave
Le forze dell'ordine hanno scoperto collegamenti abusivi di energia sia nei bar Cavalletti che in diverse abitazioni private. Le indagini hanno evidenziato un metodo utilizzato dall'indagato, noto come Delle Fave. Il marchio Cavalletti, famoso per il suo millefoglie, non è più associato solo alla pasticceria, ma anche a pratiche illegali di allacciamento alla rete energetica.
Se il marchio ‘Cavalletti’ per decenni è stato sinonimo di nobiltà dolciaria, un brand capace di attirare estimatori da ogni quadrante della Capitale per quel millefoglie leggendario, oggi, le cronache dipingono un quadro ben diverso. Quello di una galassia societaria costruita dalla famiglia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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