Cavalletti anche l'assessore Onorato tra le vittime di Delle Fave | affitti non pagati per 200mila euro

L’assessore ha dichiarato di aver affidato la gestione di un locale e di un capannone a una società di Christian Delle Fave, titolare del marchio Cavalletti. Recentemente, si è scoperto che l’assessore è tra le persone coinvolte in una vicenda di affitti non pagati, per un totale di circa 200 mila euro. La questione riguarda i rapporti contrattuali tra le parti e le relative mancanze nei pagamenti.