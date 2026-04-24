Cavalletti anche l'assessore Onorato tra le vittime di Delle Fave | affitti non pagati per 200mila euro
L’assessore ha dichiarato di aver affidato la gestione di un locale e di un capannone a una società di Christian Delle Fave, titolare del marchio Cavalletti. Recentemente, si è scoperto che l’assessore è tra le persone coinvolte in una vicenda di affitti non pagati, per un totale di circa 200 mila euro. La questione riguarda i rapporti contrattuali tra le parti e le relative mancanze nei pagamenti.
L'assessore aveva affittato la gestione di un locale e un capannone alla società di Christian Delle Fave, che detiene il marchio Cavalletti. Convocati fornitori ed ex dipendenti.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Caso Cavalletti, adesso si indaga anche su una serie di furti sospetti nei locali dei Delle Fave
Roma, blitz da Cavalletti e altri marchi dei Delle Fave: 3 arresti e sanzioni per oltre 270 mila euroInoltre,tre amministratori delle società, riconducibili ai marchiCavalletti,RiccieBuono come il pane, sono statiarrestati in flagranza.
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Caso Cavalletti, anche l'assessore Onorato vittima del sistema Delle Fave. Contenzioso per oltre 200mila euro; Caso Cavalletti, anche l'assessore Onorato vittima del sistema Delle Fave. Contenzioso per oltre 200mila euro; L’assessore Onorato denuncia il gestore di Cavalletti: Sono stato truffato; Faremo un raid al Tufello: è il quartiere più antifascista di Roma.
Cavalletti, anche l’assessore Onorato tra le vittime di Delle Fave: affitti non pagati per 200mila euroL'assessore aveva affittato la gestione di un locale e un capannone alla società di Christian Delle Fave, che detiene il marchio Cavalletti ... fanpage.it
Caso Cavalletti, anche l'assessore Onorato vittima del sistema Delle Fave. Contenzioso per oltre 200mila euroAl netto della cifra richiesta, e ancora non ottenuta, l'assesore recrimina anche un ammanco relativo a una serie di macchinari. Nel frattempo, come RomaToday ha potuto appurare, sono state fatte denu ... romatoday.it
Caso Cavalletti, anche l'assessore Onorato vittima del sistema Delle Fave. Contenzioso per oltre 200mila euro ift.tt/q9DBVJv x.com
Pizzaforpassion87. Justin Bieber · Beauty And A Beat. Primavera = fave + porchetta Crema di fave, fior di latte, porchetta croccante e fave in uscita: un mix che profuma di stagione e gusto deciso. La protagonista L’equilibrio perfetto tra la dolcezza delle fa facebook