Il metodo Delle Fave oltre Cavalletti I nomi i locali e il sistema di società che svuota le casse e lascia i lavoratori a secco

Da romatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’analisi approfondita rivela come il “metodo Delle Fave”, oltre ai Cavalletti, coinvolga una vasta rete di società, locali e sistemi di società. La ricostruzione effettuata in questo articolo della sezione Dossier mostra un quadro complesso di relazioni e strutture aziendali che, secondo quanto accertato, hanno contribuito a svuotare le casse e a lasciare senza retribuzioni i lavoratori coinvolti. La galassia di società riconducibili ai Cavalletti Caffè si estende su numerosi livelli, creando un quadro articolato e difficile da smantellare.

La galassia delle società che riconducono a ‘Cavalletti Caffè’, e che abbiamo ricostruito in questo articolo della sezione Dossier, è enorme. E no, non coinvolge solamente il locale ‘Ricci Il Salumiere’ e ‘Buono Come Il Pane’. Parliamo di decine di locali aperti e chiusi nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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