Non solo Donizetti | Alla Stagione dei Teatri Puccini Verdi e l’omaggio ai Beatles

Sul palcoscenico si susseguono “Turandot” di Puccini e “Un ballo in maschera” di Verdi, accompagnate da una stagione dedicata alle operette e da una rassegna di concerti. La programmazione include anche un omaggio ai Beatles, con eventi musicali rivolti a diversi gusti e generi. La stagione teatrale presenta un ricco calendario di spettacoli, con date e titoli vari che coinvolgono diverse compagnie e artisti.

La lirica, con “Turandot” di Giacomo Puccini e “Un ballo in maschera” di Giuseppe Verdi, la Stagione di Operette, gli appuntamenti della rassegna “Opera&Concerti” e tanto altro ancora. La “Stagione dei Teatri”, che Fondazione Teatro Donizetti propone al Teatro Donizetti e al Teatro Sociale, offre una programmazione ampia e capace di coinvolgere tutto il pubblico. Anche nella prossima stagione, accanto al Donizetti Opera, il festival monografico dedicato al grande compositore bergamasco Gaetano Donizetti, alla Prosa e al Bergamo Jazz Festival, sul prestigioso palco cittadino andrà in scena una pluralità di spettacoli. Il tratto distintivo è... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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