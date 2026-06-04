Non solo Donizetti | Alla Stagione dei Teatri Puccini Verdi e l’omaggio ai Beatles
Sul palcoscenico si susseguono “Turandot” di Puccini e “Un ballo in maschera” di Verdi, accompagnate da una stagione dedicata alle operette e da una rassegna di concerti. La programmazione include anche un omaggio ai Beatles, con eventi musicali rivolti a diversi gusti e generi. La stagione teatrale presenta un ricco calendario di spettacoli, con date e titoli vari che coinvolgono diverse compagnie e artisti.
La lirica, con “Turandot” di Giacomo Puccini e “Un ballo in maschera” di Giuseppe Verdi, la Stagione di Operette, gli appuntamenti della rassegna “Opera&Concerti” e tanto altro ancora. La “Stagione dei Teatri”, che Fondazione Teatro Donizetti propone al Teatro Donizetti e al Teatro Sociale, offre una programmazione ampia e capace di coinvolgere tutto il pubblico. Anche nella prossima stagione, accanto al Donizetti Opera, il festival monografico dedicato al grande compositore bergamasco Gaetano Donizetti, alla Prosa e al Bergamo Jazz Festival, sul prestigioso palco cittadino andrà in scena una pluralità di spettacoli. Il tratto distintivo è... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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Temi più discussi: Donizetti, Shakespeare fa da cornice alla stagione. In cartellone Orsini, Ambra Angiolini, Popolizio e il ritorno di Amleto; Successo per la Stagione del Donizetti, Boffelli: Numeri incredibili, novità per i giovani; Salvaguardia dei mandorli e non solo, a San Sisto ok alle modifiche al progetto per il Brt -; Viva la Grande Festa della Repubblica. Il Teatro San Carlo ha fatto le cose in grande.
Alla presentazione della nuova stagione dei teatri della Fondazione Donizetti abbiamo intervistato la direttrice artistica Maria Grazia Panigada e il direttore generale Massimo Boffelli. facebook
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