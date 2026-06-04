Non solo Dodô il Napoli punta un altro gioiello della Fiorentina | la situazione

Notizia in breve

Il Napoli si interessa anche a Robin Gosens, esterno della Fiorentina, come possibile sostituto di Di Lorenzo sulla fascia destra. La società azzurra cerca un giocatore per coprire il ruolo e la Fiorentina sarebbe disposta a cedere Gosens, il cui contratto scade nel 2028, per alleggerire il monte salari. La trattativa tra le due squadre è in corso, senza ulteriori dettagli ufficiali.