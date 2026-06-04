Non solo Dodô il Napoli punta un altro gioiello della Fiorentina | la situazione

Da spazionapoli.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli si interessa anche a Robin Gosens, esterno della Fiorentina, come possibile sostituto di Di Lorenzo sulla fascia destra. La società azzurra cerca un giocatore per coprire il ruolo e la Fiorentina sarebbe disposta a cedere Gosens, il cui contratto scade nel 2028, per alleggerire il monte salari. La trattativa tra le due squadre è in corso, senza ulteriori dettagli ufficiali.

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Robin Gosens finisce nel mirino del Napoli per la fascia destra: gli azzurri cercano un vice Di Lorenzo e la Fiorentina apre alla cessione dell’esterno tedesco per ridurre il peso del contratto fino al 2028. Gosens al Napoli: la Fiorentina cede il big. Giovanni Manna ha tracciato una strada precisa per il mercato estivo. Il direttore sportivo del Napoli punta a rafforzare la corsia difensiva con un’alternativa affidabile a Di Lorenzo. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Robin Gosens rappresenta la soluzione prioritaria: l’esterno viola costa alla società toscana uno stipendio pesante legato al contratto in scadenza nel 2028, uno dei più onerosi dell’intero organico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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