La Roma punta Dodô per la fascia | c’è l’apertura della Fiorentina per il brasiliano

Notizia in breve

La Roma ha manifestato interesse per Dodô, esterno brasiliano della Fiorentina, considerandolo il profilo giusto per rinforzare le fasce laterali. La società giallorossa ha già avviato trattative e ha trovato apertura da parte della Fiorentina per il trasferimento del giocatore. La prossima finestra di mercato potrebbe quindi portare a un accordo tra le due squadre, con Dodô come obiettivo principale per rinforzare la rosa.