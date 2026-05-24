La Roma punta Dodô per la fascia | c’è l’apertura della Fiorentina per il brasiliano
La Roma ha manifestato interesse per Dodô, esterno brasiliano della Fiorentina, considerandolo il profilo giusto per rinforzare le fasce laterali. La società giallorossa ha già avviato trattative e ha trovato apertura da parte della Fiorentina per il trasferimento del giocatore. La prossima finestra di mercato potrebbe quindi portare a un accordo tra le due squadre, con Dodô come obiettivo principale per rinforzare la rosa.
La Roma ha individuato in Dodô il profilo ideale per potenziare le proprie corsie laterali in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, riscontrando già una prima disponibilità al trasferimento da parte della Fiorentina. A rivelare l’indiscrezione è stato il giornalista Nicolò Ceccarini tramite il proprio profilo X, spiegando come il calciatore brasiliano figuri in cima alla lista dei desideri della dirigenza capitolina per occupare la fascia destra. I vertici del club toscano non avrebbero eretto un muro invalicabile, manifestando anzi una chiara apertura verso una possibile cessione del giocatore, uno scenario che potrebbe accelerare le manovre tra le due società già nel corso delle prossime settimane. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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