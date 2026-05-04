La Roma su Dodò i giallorossi si iscrivono alla corsa per il brasiliano della Fiorentina | CM

La Roma ha mostrato interesse per Dodò, l’esterno brasiliano attualmente in forza alla Fiorentina, in vista della prossima stagione. Il calciatore, considerato uno dei profili più interessanti del campionato, potrebbe lasciare i viola al termine dell’attuale campionato. Diversi club italiani hanno manifestato interesse per il giocatore, che si trova nel mirino di varie squadre di Serie A.

Uno degli uomini mercato in Serie A per la prossima stagione sarà Dodò della Fiorentina con l’esterno brasiliano che piace a diverse big italiane e che appare pronto a salutare alla fine del campionato in corso. La Roma piomba su Dodò (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sul giocatore ci sarebbe anche la Roma con Gian Piero Gasperini che avrebbe fatto il suo nome per il mercato giallorosso in vista della prossima stagione. Classe 1998, Dodò è rimasto con un solo anno di contratto con la Fiorentina e le trattative per il rinnovo sono ferme da tempo. La mancata partecipazione alle prossime coppe europee potrebbe portare la Fiorentina a salutare diversi big durante la prossima estate, procedendo con una rivoluzione della rosa per dare vita a un nuovo progetto che partirà con un nuovo allenatore.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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