Durante una proiezione di un film horror, si sono verificati diversi disturbi. Alcuni spettatori hanno urlato, altri hanno commentato rumorosamente o riso ad alta voce. Questi comportamenti hanno disturbato la visione degli altri presenti in sala. La scena si è ripetuta più volte, creando un’atmosfera di caos e frastuono. Non è stato possibile mantenere il silenzio tipico di una sala cinematografica durante le momentanee tensioni del film.

A parte le urla di paura, c’è sempre qualcuno che commenta ad alta voce, sghignazza o fa battute: c’è una spiegazione psicologica Nei giorni scorsi diverse persone su Reddit si sono lamentate di aver visto al cinema il film horror Backrooms in sale piene di ragazzini chiassosi, disinteressati o che si divertivano a fare il verso alle scene. In parte c’entra la straordinaria attenzione che il film ha ricevuto dai più giovani, che ha reso la visione in sala un “evento” collettivo da non perdere, anche per chi magari non è interessato al film in sé o non va spesso al cinema. E in parte c’entra più in generale che la maleducazione nei cinema, secondo alcuni sondaggi, è aumentata negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Non si può pretendere di guardare un horror al cinema in silenzio

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