Kill Bill: The Whole Bloody Affair di Quentin Tarantino dal 28 maggio al 3 giugno (evento speciale) 281 minuti Con Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu, Daryl Hannah, Michael Madsen Per anni è stata quasi una leggenda da cinefili, un oggetto citato nelle interviste di Tarantino e mai visto dal pubblico. Ora arriva in sala per una settimana soltanto: i due volumi di Kill Bill rimontati in un unico film-fiume di 281 minuti, senza il cliffhanger del primo capitolo né il riassunto che apriva il secondo. Vista senza la separazione in due parti, la storia cambia ritmo, peso narrativo e percezione dei personaggi. Ci sono anche scene inedite: la sequenza degli 88 Folli finalmente tutta a colori, sette minuti aggiuntivi per il flashback anime di O-Ren Ishii, e un cortometraggio dedicato alla sorella di Gogo Yubari. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I film da guardare ora al cinema: il Kill Bill integrale, l'horror Backrooms e gli altri

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5 motivi per correre al cinema a vedere Kill Bill The Whole Bloody Affair!

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Temi più discussi: Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Kill Bill: The Whole Bloody Affair; Kill Bill: The Whole Bloody Affair è al cinema: 4 ore e mezza di film come fu pensato all’origine; ‘Kill Bill – The Whole Bloody Affair’, guarda la clip in esclusiva; Kill Bill: The Whole Bloody Affair.

Rilasciata una clip inedita di Kill Bill: The Whole Bloody Affair, al cinema da oggi fino al 3 giugno in un evento di 7 giorni. Nei 281 minuti si riuniscono il Vol 1 e il Vol 2 del film in versione integrale. Grazie @plaionpicturesit @Midnightfactoryit #TheWholeBloody x.com

Kill Bill: The Whole Bloody Affair 4K Collector’s Edition reddit

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