' Non Romperle!' parte il tour nelle piazze italiane per il benessere di ossa e muscoli

Da iltempo.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Partito il tour nelle piazze italiane per sensibilizzare sul benessere di ossa e muscoli. L'iniziativa si concentra su tecniche e esercizi per mantenere l’autonomia con l’avanzare dell’età. La campagna si rivolge a tutte le età, con incontri pubblici e dimostrazioni pratiche. Obiettivo è promuovere uno stile di vita attivo e prevenire problemi muscolo-scheletrici. L’evento si svolge in diverse città italiane, coinvolgendo esperti del settore.

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Roma, 4 giu. (Adnkronos Salute) - Invecchiare non significa fermarsi, ma continuare a vivere in movimento, mantenendo autonomia, relazioni e qualità di vita. È questa la visione alla base del Dynamic Aging, un approccio alla longevità attiva che mette al centro la salute integrata di ossa e muscoli, elementi strettamente connessi per preservare equilibrio, forza e indipendenza nel tempo. L'indipendenza, infatti, non si perde all'improvviso, ma progressivamente, spesso in modo silenzioso, quando fragilità ossea e perdita di massa e forza muscolare iniziano a compromettere stabilità e mobilità. Osteoporosi e sarcopenia rappresentano due facce della stessa fragilità, ancora troppo sottovalutate sebbene abbiano un impatto crescente sul rischio di cadute e fratture e perdita di qualità della vita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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