Il sipario sta per alzarsi e questa volta è dal vivo. Dopo un’attesa lunga venticinque anni, Fabio De Luigi torna a calcare il palcoscenico con un progetto che sa di sfida e di ritorno alle origini: Biol - In Carne e Ossa Tour. Lo spettacolo, intimo e generoso, è stato scritto a quattro mani con Paolo Cananzi e cucito su misura per l’attore romagnolo. In scena, De Luigi alterna monologhi, racconti personali e momenti di improvvisazione in cui le risate, marchio di fabbrica di De Luigi, si intrecciano con la poesia. In un’epoca dominata dal digitale, Fabio De Luigi cerca il contatto diretto, quello senza mediatori e mediazioni, che prende forma ogni sera nel rapporto con la platea.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fabio De Luigi torna a teatro: dopo 25 anni parte il tour "Biol - In Carne e Ossa"

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