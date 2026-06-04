Non parte più Isola dei Famosi tutto da rifare | lui doveva essere il diamante dell’edizione

Notizia in breve

L’ex atleta, considerato il volto più promettente dell’edizione, non prenderà parte alla trasmissione. Aveva già iniziato le registrazioni, ma ora il suo nome è stato escluso dal cast ufficiale. La decisione è stata comunicata senza ulteriori spiegazioni, lasciando aperti i motivi dietro questa scelta. La produzione ha confermato che il concorrente non sarà presente nella prossima fase del reality.