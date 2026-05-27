L’Isola dei Famosi cambia pelle tutte le novità dell’edizione 2026

L’Isola dei Famosi tornerà nell’autunno 2026 con un format rinnovato. La nuova edizione di Canale 5 prevede modifiche alla struttura del reality e nuove modalità di trasmissione. Le registrazioni sono in programma per i mesi precedenti, mentre le puntate saranno trasmesse nel periodo autunnale. La produzione ha confermato il cambio di impostazione, senza ancora divulgare dettagli specifici sulle novità.

Nuove indiscrezioni sul reality di Canale 5. La prossima edizione de L’Isola dei Famosi debutterà con un format rinnovato e trasmissioni previste per l’autunno 2026. Le riprese sono fissate dal 12 giugno al 20 luglio 2026, per un totale di 11 puntate. I concorrenti voleranno in Filippine il 6 giugno, con obbligo di raggiungere la location entro il 9. La principale novità riguarda la struttura: il programma non andrà in diretta e il pubblico non potrà votare. Le uscite saranno stabilite in base ai risultati delle prove, alle nomination interne e alle decisioni della produzione, che valuterà anche l’eventuale presenza dell’“ultima spiaggia”. Per evitare spoiler, la produzione ha deciso di registrare diversi finali alternativi, sul modello di Pechino Express. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Riccardo Tristano Tuis - EPSTEIN FILES (Frequenze non autorizzate)

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Belen Rodriguez all’Isola dei Famosi 2026, quando andrà in onda e perché cambia la location. Le novitàMediaset ha annunciato il ritorno de L’Isola dei Famosi nel 2026, con una nuova edizione prevista per l’autunno.

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