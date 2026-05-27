L’Isola dei Famosi 2026 cambia tutto | ecco come funzionerà la nuova edizione

Notizia in breve

L’Isola dei Famosi 2026 partirà con un nuovo format. La produzione ha annunciato che ci saranno più prove di sopravvivenza e meno momenti di intrattenimento in studio. Gli eliminati saranno più frequenti e le dinamiche tra concorrenti più intense. La durata del programma sarà ridotta rispetto alle edizioni precedenti. La conduzione rimarrà invariata, ma ci saranno modifiche alle modalità di comunicazione con i concorrenti. La prima puntata è prevista per il prossimo mese.