In piazza della Libertà sono stati installati nuovi punti di controllo e telecamere di sorveglianza. Le forze dell’ordine hanno rafforzato i presidi con pattuglie più frequenti e verifiche sui comportamenti sospetti. La piazza, solitamente frequentata da cittadini e visitatori, ora si presenta circondata da barriere e segnali che regolano l’accesso, con l’obiettivo di prevenire incidenti legati all’abuso di alcol e garantire maggiore sicurezza pubblica.

. Grande partecipazione a Salerno per la giornata conclusiva della terza edizione di “Non fare lo sbronzo: proteggi la vita, l’ambiente, la città” e per il debutto della versione dedicata ai più piccoli, “Non fare lo sbronzo Kids”. Piazza della Libertà si è trasformata in una vera e propria Cittadella della Sicurezza, accogliendo studenti delle scuole primarie e superiori del territorio in una mattinata ricca di entusiasmo, formazione e momenti di condivisione. L’iniziativa, coordinata da ACI Automobile Club Salerno e promossa dal Comune di Salerno, ha visto la partecipazione di autorità civili e militari, partner istituzionali, associazioni e realtà del territorio. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - “Non fare lo sbronzo”, Piazza della Libertà diventa la Cittadella della Sicurezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Salerno città della sicurezza: oltre 2700 studenti in campo per “Non fare lo sbronzo”A Salerno si conclude con numeri record la terza edizione di “Non fare lo sbronzo”, evento in cui oltre 2.

Leggi anche: Domani in piazza della Cittadella a Bergamo il giuramento degli Allievi della Guardia di Finanza

Temi più discussi: Salerno, Piazza della Libertà accoglie la festa finale di Non fare lo sbronzo; NON FARE LO SBRONZO, LA PIAZZA DELLA LEGALITÀ –; Salerno città della sicurezza: 3000 studenti in piazza della Libertà ripetono in coro: Non fare lo sbronzo; Il Caporalato. Una storia. Salerno 5 giugno ore 18,30.

NON FARE LO SBRONZO, LA PIAZZA DELLA LEGALITÀ Piazza della Libertà si è trasformata oggi in una vera Cittadella della Sicurezza, accogliendo la giornata conclusiva della terza edizione... x.com

Non fare lo sbronzo, Piazza della Libertà diventa la Cittadella della SicurezzaNon fare lo sbronzo, Piazza della Libertà diventa la Cittadella della Sicurezza Grande partecipazione a Salerno per la giornata conclusiva della terza ... zon.it

Salerno, in Piazza della Libertà la Terza Edizione di ‘Non Fare lo Sbronzo’Il 3 giugno, Piazza della Libertà a Salerno ospiterà la giornata conclusiva della terza edizione del progetto 'Non fare lo sbronzo', dedicato alla sicurezza e alla prevenzione, con un debutto speciale ... cronachedellacampania.it

Qualcun altro è stanco di sentire la gente parlare dei Valori della Classe Lavoratrice? reddit